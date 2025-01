Nova administração de Trump ouvida no Congresso

O primeiro a ser ouvido no Senado (câmara alta do Congresso) é Pete Hegseth, um ex-militar comentador da estação televisiva conservadora Fox que foi apontado por Trump para liderar o Departamento de Defesa (Pentágono). O nome de Hegseth para ocupar o cargo de secretário da Defesa tem gerado controvérsia devido à sua falta de experiência para esta função mas também por causa do seu envolvimento num caso de abuso sexual e ao seu alegado abuso de álcool.



A Constituição dos Estados Unidos estabelece que o presidente “nomeia” e o Senado “consente e nomeia” determinados altos funcionários norte-americanos, tais como membros do Governo e embaixadores.



Cada nomeado deve receber o apoio de uma maioria simples de senadores. Antes de o fazer, devem comparecer pessoalmente perante as comissões competentes e responder a perguntas sobre os seus objetivos para o cargo ou o seu historial.



Após as audições, as comissões enviam um relatório ao plenário recomendando ou não a nomeação.



O Partido Republicano, ao qual pertence Trump, tem a maioria em ambas as câmaras do Congresso. No Senado, os republicanos detêm 53 dos 100 lugares.