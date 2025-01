Novo ministro dos Negócios Estrangeiros sírio chegou aos Emirados Árabes Unidos

Al-Chibani está acompanhado pelo ministro da Defesa sírio, Mourhaf Abou Qasra, e pelo chefe dos serviços de informação, Anas Khattab.

O novo chefe da diplomacia síria disse na rede social X que ambiciona durante a sua visita aos Emirados construir "relações bilaterais construtivas que sirvam os interesses de ambos os países".

Al-Chibani deverá também visitar a Jordânia como parte da sua viagem, após a sua primeira viagem oficial à Arábia Saudita.

Os novos líderes da Síria procuram ajuda dos países do Golfo para reconstruir o país devastado por mais de 13 anos de guerra.

O presidente sírio foi deposto em 08 de dezembro por uma coligação de fações rebeldes liderada pelo grupo radical islâmico Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

Os Emirados tinham defendido o regresso, em 2023, do regime de Bashar al-Assad ao país árabe do qual tinha sido excluído durante os anos de guerra, desencadeado em 2011 pela repressão brutal das manifestações pró-democracia.

Fiéis à sua política de tolerância zero em relação ao Islão político, os Emirados veem com desconfiança os novos líderes que se instalaram no poder em Damasco e temem a influência excessiva da Turquia, o seu principal aliado, segundo os analistas.