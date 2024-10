Oito mortos em atentado suicida no Paquistão, junto a fronteira com Afeganistão

Uma das fontes, um oficial superior da polícia que pediu para não ser identificado, disse à AFP que cinco pessoas tinham ficado feridas, "três das quais se encontram em estado crítico".

O atacante conduzia um pequeno veículo motorizado quando se aproximou do posto de controlo, acrescentou uma segunda fonte, das autoridades locais.

O ataque ocorreu perto da cidade de Mir Ali, na região montanhosa de Khyber Pakhtunkhwa, que faz fronteira com o Afeganistão.

Um grupo desconhecido reivindicou a autoria do atentado num comunicado enviado à AFP.

Na sua fronteira com o Afeganistão, o Paquistão regista um recrudescimento dos ataques dos talibãs paquistaneses, treinados para combater no Afeganistão e que afirmam partilhar a mesma ideologia dos talibãs, que regressaram a poder em Cabul em 2021, na sequência da retirada das tropas da NATO.

Na quinta-feira à noite, 10 polícias paquistaneses foram mortos num bloqueio de estrada, num ataque reivindicado pelos talibãs paquistaneses.

No final de setembro, uma coluna automóvel em que seguiam diplomatas, incluindo o embaixador de Portugal no Paquistão e no Afeganistão, Frederico Silva, foi alvo de uma explosão no vale de Swat, em Khyber Pakhtunkhwa.

Na altura, o Tehrik-i-Taliban Pakistan/TTP (TTP), uma das principais organizações de guerrilha pró-talibã, afirmou não ter qualquer ligação com o atentado.