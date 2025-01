ONU pede 370 milhões de dólares adicionais para ajuda humanitária no Líbano

Em outubro, foi lançado um primeiro apelo de 426 milhões de dólares (411,86 milhões de euros) para ajudar as pessoas deslocadas devido aos ataques israelitas no Líbano, um apelo que angariou cerca de 250 milhões de dólares, segundo a ONU.

Desde então, "embora a cessação das hostilidades ofereça esperança, mais de 125.000 pessoas continuam deslocadas e centenas de milhares de outras enfrentam imensos desafios para reconstruir as suas vidas", comentou Imran Riza, coordenador humanitário da ONU no Líbano, num comunicado de imprensa.

Atualmente são necessários mais 371,4 milhões de dólares "para apoiar os esforços para salvar vidas e evitar a deterioração de uma situação já terrível", acrescentou.

Este apelo destina-se principalmente a ajudar o milhão de refugiados e migrantes libaneses, sírios e palestinianos mais afetados pela crise humanitária até março de 2025.

Em setembro, Israel intensificou a sua campanha de bombardeamento e enviou tropas para o Líbano, após quase um ano de tiroteios transfronteiriços com o Hezbollah, no âmbito da guerra em Gaza.

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, em 27 de novembro, mais de 800.000 pessoas deslocadas no Líbano devido ao conflito puderam regressar a casa.

Existiram várias violações do cessar-fogo que entrou em vigor dia 27 de novembro, perpetradas tanto pelo Hezbolla, como por Israel.

O Conselho de Ministros libanês afirmou hoje que as tropas israelitas já se retiraram de um terço dos territórios do sul do Líbano e o ministro da informação, Ziad Makari, relembrou que faltam 20 dias para o final dos 60 dias estipulados no acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo xiita libanês Hezbollah.

As tropas israelitas têm de se retirar do Líbano até o final do período acordado com o Hezbollah.

Os Estados Unidos anunciaram hoje o envio de mais de 100 milhões de dólares em ajuda militar para Israel e para o Egito.

Dessa quantia 95 milhões foram enviados para o Egito e 7,5 milhões de dólares a Israel para apoiar o Exército libanês e o seu Governo.