Oposição a Maduro aposta em apelo à mobilização para as ruas venezuelanas

Venezolanos,



Tenemos años luchando para unir a nuestro país alrededor de valores comunes en un movimiento cívico de redención para la libertad. LO LOGRAMOS.



Tenemos meses construyendo una plataforma robusta para la defensa del voto que pudiera demostrar incuestionablemente… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 1, 2024

, escreveu María Corina Machado, principal apoiante do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, na rede social X.Na mensagem, Machado lembrou que a oposição maioritária “luta há anos para unir” o país “em torno de valores comuns num movimento cívico de resgate da liberdade”.

A líder da oposição, María Corina Machado, declarada inelegível, foi substituída a curto prazo por Gonzalez Urrutia. Ambos estão na vanguarda do movimento de contestação do ato eleitoral, enquanto a oposição denuncia uma "fraude em massa" nas ruas.

Os oposicionistas afirmam ter provas da vitória do seu candidato e pediram ao Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que publique os pormenores do escrutínio, exigindo também que os boletins de voto sejam recontados de forma transparente.As autoridades registaram uma 12ª morte, a de um soldado abatido a tiro. Segundo o Ministério Público, 77 funcionários públicos ficaram feridos e mais de mil pessoas foram detidas. Na quarta-feira, a ministra falou de um novo número de "16 assassínios" e de "11 desaparecimentos forçados", em particular.

OEA vai pedir mandado de captura ao TPI

Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal… pic.twitter.com/lUrq3KWDE1 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 1, 2024

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmou na quarta-feira que vai pedir ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que acuse o Nicolás Maduro e emita um mandado de captura contra o presidente venezuelano pelo "banho de sangue" no país, durante as manifestações mortíferas contra a sua reeleição.", escreveu o secretário-geral da OEA no X., acrescentou Luis Almagro.

Maduro acusa oposição de ter “sangue nas mãos”

O presidente venezuelano defendeu na noite de quarta-feira, por seu turno, que os“Estas pessoas devem estar atrás das grades e deve ser feita justiça”, frisou Maduro, durante uma conferência de imprensa com correspondentes estrangeiros no palácio presidencial de Miraflores, a primeira em quase dois anos.“O caminho da Venezuela é não deixar que o poder seja assaltado por criminosos treinados, pagos e drogados. Quantas provas mais temos de apresentar para que digam? Porque temos de colocar o país em guerra com as vossas atitudes?”, questionou Maduro., apontou o chefe de Estado.“São o mal da Venezuela (…) nunca chegarão ao poder”, acrescentou.Herdeiro do líder socialista e bolivariano Hugo Chávez, Maduro, 61 anos, no poder desde 2013, foi proclamado reeleito para um terceiro mandato até 2031, na sequência das eleições de domingo, vencidas com 51,2 por cento dos votos contra 44,2 por cento do seu adversário, de acordo com os resultados oficiais.Na quarta-feira, centenas de apoiantes de Nicolás Maduro saíram à rua para se reunirem em torno do palácio presidencial em Caracas.

No Instagram, Maduro publicou um vídeo gravado nas ruas de Caracas, em que afirma querer “combater o fascismo e o terrorismo” e “garantir a paz nacional”.







No início do dia, Nicolás Maduro disse que estava "pronto para publicar 100 por cento" dos documentos que comprovam a sua reeleição.A Venezuela, que foi durante muito tempo uma das nações mais ricas da América Latina, está agora esvaída, mergulhada numa crise sem precedentes: a produção de petróleo entrou em colapso, o PIB diminuiu 80 por cento em dez anos, a pobreza e os sistemas de saúde e de educação caíram em desgraça. Mais de sete milhões de venezuelanos fugiram do seu país.

Musk e Maduro trocam acusações

The people voted overwhelmingly for Gonzalez https://t.co/OwTK3PxLIe — Elon Musk (@elonmusk) July 31, 2024

I’m coming for you Maduro! 🚀💣



I will carry you to Gitmo on a donkey 🫏 https://t.co/RB5qltxsYI — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2024

Maduro contra Musk, Musk contra Maduro. À distância, o bilionário norte-americano e o chefe de Estado venezuelano parecem apreciar criticar-se mutuamente, mas com a crise política na Venezuela as trocas de impressões exacerbaram-se.Na quarta-feira, Maduro e Musk voltaram a trocar impressões à distância, com o patrão da X e da Tesla a reafirmar que "o povo votou esmagadoramente" na oposição.Durante a conferência de imprensa no palácio presidencial de Miraflores,Na rede X, Elon Musk respondeu na quarta-feira à noite que "aceitaria" o seu convite para um combate de boxe.Ao publicar o vídeo do discurso de Maduro, Elon Musk comentou em espanhol: "O burro sabe mais do que Maduro".Algum tempo depois voltou à carga, novamente em espanhol: "Peço desculpa por comparar o pobre burro com Maduro. É um insulto ao mundo animal".Há vários anos que Nicólas Maduro tem Elon Musk na mira. Chamando-lhe "arqui-inimigo", acusa agora o multimilionário de estar por detrás de "ataques contra a Venezuela" e até da "pirataria informática" de que terá sido vítima o Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que declarou Maduro vencedor, mas não deu pormenores sobre os votos expressos.