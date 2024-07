Oposição dirige mensagem de esperança a emigrantes venezuelanos

"Quero dirigir-me especialmente aos milhões de venezuelanos que, nos últimos anos, tiveram de abandonar a pátria em busca de condições de desenvolvimento pessoal e profissional (...) Faremos com que a Venezuela volte a ser uma terra de graça, onde cada um de vós encontrará as condições para se desenvolver e crescer profissionalmente", disse o candidato Edmundo González Urrutia, no sábado.

A mensagem do principal candidato opositor às presidenciais de 28 de julho foi divulgada em vídeo, nas redes sociais, onde está centrada a campanha opositora, longe de cartazes publicitários, praticamente inexistentes, ao contrário dos grandes cartazes de apoiantes do regime.

"Vamos fazer que aquele sonho diário de abraçar os vossos entes queridos se torne realidade no vosso país. Tenham a certeza de que a Venezuela voltará a ser aquele país hospitaleiro para onde todos queriam vir realizar os seus sonhos. Isso vai mudar e é isso que voltaremos a ser. Um país de braços abertos para todos", prometeu.

Na mesma mensagem o substituto de María Corina Machado, a vencedora das primárias da oposição em outubro passado, disse ter também "uma palavra comprometida para todos os que fugiram porque se sentiram ameaçados na sua própria terra".

"A Venezuela será um país de reconciliação e de encontro, onde todos serão bem-vindos. A mudança está a chegar e vem para todos. Viva a Venezuela livre. Glória ao bravo povo", concluiu.