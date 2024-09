Oposição em França promete vida muito difícil a Michel Barnier. Eleição "foi roubada" aos franceses

Jean-Luc Mélenchon, líder do A França Insubmissa, LFI, o maior partido da NFP, afirmou logo depois que a eleição foi "roubada ao povo francês".

"O presidente acabou de decidir negar oficialmente os resultados das eleições legislativas que ele próprio convocou", sublinhou Mélenchon.".Em vez de ser oriundo da aliança que venceu o escrutínio a 7 de julho, o primeiro-ministro será "um membro do partido que ficou em último nas eleições", acrescentou o líder do", acusou ainda Mélenchon, referindo-se à líder do Rassemblement National, RN, de extrema-direita, Marine Le Pen.

O líder da LFI apelou ainda os eleitores a unir-se a um protesto da esquerda contra a decisão de Macron, marcado para o próximo sábado.







Esta quinta-feira,"Ao recusar nomear como primeiro-ministro um membro da Nova Frente Popular, a coligação de esquerda que ganhou as eleições parlamentares, Emmanuel Macron voltou as costas a uma tradição republicana, partilhada e respeitada até agora no nosso país", referiu o partido, em comunicado.democratas. É por isto que o grupo socialista irá censurar o governo de Michel Barnier", acrescentou.

RN à espera



Como bloco, a NFP detém a maioria dos deputados, 193, mas não absoluta nem de forma a conseguir governar sem alianças ou ver aprovada uma moção de censura, o que significa que, a que poderão juntar-se, condicionalmente, o bloco do Rassemblement National e outros pequenos partidos.

Os próximos dias vão ser decisivos na Assembleia Nacional com a possibilidade apesar de tudo improvável do novo Governo cair ainda antes de tomar posse e quando se aproxima o prazo de entrega ao parlamento, 1 de outubro, da proposta de Orçamento do Estado 2025, como sublinha o correspondente da RTP em França, José Manuel Rosendo.

"Depois de uma espera interminável, indigna de uma grande democracia, reconhecemos a nomeação de Michel Barnier como primeiro-ministro de Emmanuel Macron", reagiu.

"Iremos ajuizar o seu discurso de programa, as suas decisões orçamentais e as suas ações, com base no que demonstrar. Iremos apelar a que as maiores emergências sentidas pelos franceses - o custo de vida, a segurança e a imigração – sejam finalmente respondidas e reservamos todos os meios de ação política se não for esse o caso nas próximas semanas", avisou Bardella.





"Para o restante, ou seja, quanto às decisões fundamentais, estamos à espera para ver o que constar do discurso de política geral do senhor Barnier e de que forma ele irá conduzir os compromissos que serão necessários para o Orçamento", acrescentou.







O primeiro primeiro-ministro de Emmanuel Macron, Edouard Philippe, deixou a Michel Barnier as suas "felicitações calorosas", reconhecendo que o espera uma "tarefa dura". "Mas ele nunca teve medo das adversidades. E muitos de nós estaremos a postos para o ajudar".

Aplauso europeu



A escolha de Barnier poderá ser vantajosa para a França, que enfrenta um procedimento por défice excessivo na União Europeia, dada a experiência de Barnier a nível europeu.





Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, endereçou a Barnier "felicitações pela sua nomeação como primeiro-ministro". "Sei que os interesses da Europa e da França são queridos ao coração de Michel Barnier, como demonstra a sua longa experiência. Desejo-lhe todos os sucessos na sua nova missão".





Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, realçou "a capacidade de ouvir, respeito e transparência" do agora nomeado primeiro-ministro francês e antigo negociador da União Europeia para o Brexit, qualidades agora "ao serviço de França".



"Felicito Michel Barnier. A Europa beneficiou muito com a sua capacidade de ouvir, o seu respeito pelos outros e a sua transparência nas negociações", escreveu Charles Michel, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).



"Desejo-lhe o maior sucesso pois mais uma vez coloca as suas qualidades ao serviço da França", adiantou o responsável belga.





