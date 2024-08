Impasse em França. Emmanuel Macron rejeita nomear governo "unicamente" de esquerda

O presidente voltou assim a desiludir as pretensões da esquerda, rejeitando nomear um Governo composto "unicamente" pelos quatro partidos que compõem a aliança vencedora das últimas eleições, a Nova Frente Popular.





"O presidente da República constatou que um governo baseado unicamente no programa e nos partidos propostos pela aliança com mais deputados, a Nova Frente Popular, seria imediatamente censurado por todos os grupos representados na Assembleia Nacional", anunciou o Eliseu esta tarde, em comunicado.



"Um tal Governo iria enfrentar imediatamente uma maioria de mais de 350 deputados contra si, impedindo-o de facto de agir", frisou o texto.





"Tendo em conta a vontade expressa dos responsáveis políticos consultados, a estabilidade institucional do nosso país impõe portanto não insistir nesta opção", acrescentou.





A Nova Frente Popular reagiu em fúria e acusou o presidente de "procrastinar".







Comunistas, socialistas, insubmissos e verdes demoraram semanas a encontrar um nome que os representasse. A escolha acabou por recair sobre Lucie Castets, uma burocrata e funcionária pública francesa praticamente desconhecida do grande público.

Castets foi contudo rejeitada pelos restantes grupos políticos, dando argumentos a Macron, após uma ronda de audiências entre os dias 23 e 26 de agosto, para insistir noutra solução., "com os responsáveis dos partidos e personalidades que se tenham distinguido pela experiência ao serviço do Estado e da República".O texto do Eliseu deixou também apelos à colaboração, após críticas veladas a comunistas, ecologistas e socialistas, por não terem apresentado até agora "caminhos para cooperar com outras forças políticas". "Cabe-lhes agora fazê-lo", aconselhou."O chefe de Estado apela o conjunto dos responsáveis políticos a responder à altura do momento dando provas de sentido de responsabilidade", frisou ainda o texto, antes de dar ´voz´a Macron.Os partidos políticos de governo não devem esquecer as circunstâncias excecionais da eleição dos seus deputados na segunda volta das legislativas. Este voto obriga-os", referiu em remate o comunicado do Eliseu.

Braço de ferro

A reação imediata e mais revoltada do partido A França Insubmissa, da esquerda radical, ameaçou o chefe de Estado francês diretamente, voltando a apelar ao seu afastamento.





"A moção de destituição vai ser interposta", prometeu o seu líder, Jean-Luc Mélenchon, denunciando uma situação "de uma gravidade excepcional". "A resposta popular e política deve ser rápida e firme", desafiou ainda no X.

Na mesma rede social, a secretária nacional dos ecologistas rejeitou os argumentos do chefe de Estado. "





Numa declaração conjunta, os quatro líderes dos partidos na NFP anunciaram que só voltariam ao Eliseu para discutir um governo de coabitação com a candidata da aliança Lucie Castets como primeira-ministra. "O presidente da República deve agora agir e nomear Lucie Castets", afirmaram.

Jean-Luc Mélenchon e os seus insubmissos da LFI são contudo parte crucial do impasse que se vive em França. A maioria dos restantes partidos receia vê-lo com um cargo no executivo assim como a influência da sua agenda radical nas decisões políticas.





Ciente da dificuldade, Mélenchon já admitiu não ter qualquer cargo governamental mas nem essa proposta surtiu efeito.



, de nomeação de ministros sem filiação partidária para gerir os assuntos correntes e implementar algumas reformas consensuais, com apoio dos diferentes blocos partidários na Assembleia, caso a caso. Um modelo seguido amiúde em Itália.

Já o processo de destituição de Macron é uma possibilidade prevista na Constituição francesa ao abrigo do artigo 68, o qual admite esse passo em caso de "falta de cumprimento dos seus deveres de forma manifestamente incompatível com o exercício do seu mandato".





Esta "falta" pode tanto abranger os comportamentos político como privado do chefe de Estado, caso um ou ambos atentem contra a "dignidade da função".

O procedimento deve contudo ser aprovada tanto pela Assembleia como pelo Senado, algo que se afigura improvável dada a constituição política atual das duas câmaras parlamentares em França.