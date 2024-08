"Fim da trégua olímpica". Quando é que Macron vai nomear um novo primeiro-ministro?

Chegou ao fim a "trégua olímpica e política" pedida por Emmanuel Macron na véspera do início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e o momento do chefe de Estado tirar as consequências das eleições legislativas e provavelmente proveito do sucesso do evento que, segundo afirmou esta manhã, "mostrou a verdadeira face de França".







"Nós, que vivemos durante mais de duas semanas num país onde tivemos a sensação de que o ar era mais leve não queremos que a vida volte a ser como era", afirmou Macron, esta segunda-feira de manhã, 12 de agosto, no dia seguinte à cerimónia de encerramento.







Num discurso nos jardins do Palácio do Eliseu em que recebeu os atletas olímpicos franceses o presidente francês não só saudou o sucesso do evento como deixou várias mensagens políticas ao país e aos seus líderes políticos. "O espírito dos Jogos mostra-nos uma coisa muito simples: quando estamos todos juntos, somos imbatíveis", afirmou Macron, que já tinha pedido noutras ocasiões responsabilidade política para resolver o impasse político do país.







"a mensagem enviada pelos franceses é muito coerente com os Jogos Olímpicos: trabalhar em conjunto. Foi o que disseram às forças políticas" nas eleições antecipadas de 30 de junho e 7 de julho.

Nomeadamente na entrevista dada ao jornal francês L'Équipe, no domingo, em que sublinhou quenas eleições antecipadas de 30 de junho e 7 de julho.





"a todas as forças políticas" para que estabelecessem "um diálogo sincero e leal, a fim de construir uma maioria sólida, necessariamente plural, para o país". Nas últimas duas semanas em que o país acolheu o maior evento desportivo mundial Macron deu "um pouco de tempo às forças políticas para que possam chegar aos compromissos de uma forma clara e respeitosa". Recorde-se que numa carta dirigida aos franceses , no dia 10 de julho, o presidente de França considerou que "ninguém ganhou" as eleições e apelou. Nas últimas duas semanas em que o país acolheu o maior evento desportivo mundial Macron deu "um pouco de tempo às forças políticas para que possam chegar aos compromissos de uma forma clara e respeitosa".













O Eliseu tinha indicado meados de agosto como data para anunciar o nome do novo primeiro-Ministro francês que sucederá a Gabriel Attal e para já são vários os nomes em cima da mesa.







À esquerda, a candidata da Nova Frente Popular, que ficou em primeiro lugar nas eleições legislativas, é Lucie Castets, mas o nome de Bernard Cazeneuve, antigo primeiro-ministro de François Hollande, também tem surgido nos últimos dias. Já do outro lado do espetro político têm circulado muitos nomes, nomeadamente o de Xavier Bertrand.