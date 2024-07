Macron aceita a demissão do Governo francês

A informação foi avançada esta terça-feira pela presidência francesa em comunicado.







De acordo com o Eliseu, o Governo demissionário irá garantir "o tratamento dos assuntos correntes" até à nomeação de um novo executivo, numa altura em que Paris se prepara para acolher os Jogos Olímpicos de 2024, que arrancam na próxima semana. Nas eleições legislativas, a coligação Nova Frente Popular (NFP) conquistou o maior número de lugares, mas não conseguiu maioria absoluta na Assembleia Nacional, que está agora dividida em três blocos: o NFP (190 a 195 lugares), seguido do campo presidencial de centro-direita (cerca de 160 lugares) e pela extrema-direita e seus aliados (143 lugares).





"Para que este período termine o mais rapidamente possível, cabe às forças republicanas trabalhar em conjunto para construir unidade", acrescenta o comunicado da presidência.







O Governo francês realizou esta terça-feira a primeira reunião do Conselho de Ministros desde a segunda volta das eleições legislativas, a 7 de julho. Segundo as declarações de vários ministros à agência France Presse, Macron já assumiu que o governo demissionário poderá manter-se no poder "algumas semans", pelo menos até ao final dos Jogos Olímpicos.