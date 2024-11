Países Baixos. Secretária de Estado demite-se devido a "discurso polarizado"

As alegadas declarações de membros do Executivo surgem na sequência dos conflitos em Amesterdão contra adeptos de futebol israelitas.



A demissão cria uma crise no Governo, com a oposição a exigir esclarecimentos ao primeiro-ministro.



Dick Schoof afirma que não houve palavras racistas nem no grupo parlamentar, nem no Governo.



A secretária de Estado demissionária diz que as formas polarizadoras de interação das últimas semanas, dentro do executivo, estão em conflito com os valores pessoais e a integridade moral.