Papa ouve proposta de paz de antigos responsáveis políticos

A audição "foi muito positiva e entregámos a nossa proposta", disse Al Kidwa, que também é sobrinho do líder histórico Yasser Arafat.

O encontro com o pontífice foi realizado a pedido da delegação israelo-palestiniana, durou 15 minutos e contou também com a presença do ativista israelita Gershon Baskin e do palestiniano Samer Sinijlawi.

Segundo Kidwa, o Papa prometeu dar uma resposta com o seu ponto de vista sobre a proposta destes dois antigos altos funcionários de Israel e da Autoridade Nacional Palestiniana, que depois de passarem por Roma viajam hoje para Madrid, onde também apresentarão esta proposta de paz.

O plano centra-se na resolução do conflito no âmbito da solução de dois Estados e apela ao fim da ocupação israelita dos territórios palestinianos, em vigor desde 1967.

Perante o atual conflito em Gaza, a proposta inclui a libertação dos reféns israelitas detidos no enclave palestiniano e a retirada do exército israelita para entregar o seu controlo aos palestinianos e a outros países árabes.

"Precisamos de uma solução alternativa. As pessoas vão perceber a ineficácia da atual estratégia, da ideia de resolver o conflito pela força", explicou Al Kidwa, antigo candidato às eleições parlamentares palestinianas de 2021, que acabaram por ser anuladas.

"Não somos dois sonhadores, somos dois velhos políticos que querem salvar o seu povo", confessou Ehud Olmert numa entrevista à televisão italiana La 7, onde discutiu a sua proposta.