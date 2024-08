Pelo menos 14 pessoas morreram em queda de autocarro num rio no Nepal

Anunaya Jha, magistrado do distrito de Maharajganj, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, confirmou o número de mortos e garantiu que o trabalho de investigação está a ser realizado pela polícia do Nepal destacada na região.

As autoridades indianas estão também a investigar o acidente e a tentar identificar se algum dos seus cidadãos morreu ou ficou ferido no acidente.

A expectativa é que o número de mortes possa aumentar nas próximas horas.

O veículo, com matrícula no estado indiano de Uttar Pradesh, afundou parcialmente no rio Masyangdi, no distrito de Tanahun, no centro do Nepal.

No momento do acidente, o autocarro fazia o percurso entre o popular destino turístico de Pokhara e Katmandu.

A precariedade das estradas no Nepal, o mau estado dos veículos, o excesso de passageiros e a condução imprudente são as causas mais frequentes dos acidentes de viação nesse país, que tem uma das taxas de mortalidade por acidentes mais elevadas no mundo.

Em julho, 71 pessoas morreram quando dois autocarros foram arrastados por um deslizamento de terra na sequência de fortes chuvas numa autoestrada a sudoeste de Katmandu.