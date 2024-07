Pelo menos 22 mortos e 14 feridos em colisão rodoviária na Bolívia

De acordo com o relatório da polícia, divulgado ao final da tarde de sábado (hora local), 18 corpos foram retiradas do autocarro e quatro do camião.

O acidente causou ainda 14 feridos, que foram todos hospitalizados, acrescentou a polícia.

O acidente ocorreu numa estrada que liga as cidades de Patacamaya e Tambo Quemado, no oeste da Bolívia, perto do norte do Chile.

De acordo com as autoridades, este é o acidente mais mortífero na Bolívia desde o início deste ano. A 04 de abril, 14 pessoas morreram e duas ficaram feridas num acidente de viação.

Os acidentes nas estradas bolivianas causam cerca de 1.400 mortos e 40.000 feridos todos os anos, de acordo com dados oficiais.