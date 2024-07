Pequim entrega um novo palácio presidencial a Vanuatu

O primeiro-ministro de Vanuatu, Charlot Salwai, anunciou a abertura do novo palácio presidencial do país numa cerimónia oficial de entrega, em frente a um imponente cartaz com a inscrição "China Aid", a lembrar o financiamento chinês.

Pequim está também a planear a construção de um novo Ministério das Finanças e a renovação do Ministério dos Negócios Estrangeiros do país insular, disse a embaixada chinesa num comunicado.

O projeto dá a Vanuatu "mais um edifício emblemático" e simboliza mais um "passo importante" nas relações bilaterais "cada vez mais calorosas", afirmou a embaixada.

De acordo com o `think-tank` (grupo de reflexão) australiano Lowy Institute, a China gastou mais de 21 milhões de dólares (19,5 milhões de euros) nestes projetos, uma soma significativa neste país em desenvolvimento com menos de 300.000 habitantes.

Vanuatu está fortemente endividado com a China, com cerca de 40% da dívida externa com o banco chinês Eximbank, de acordo com o Lowy Institute.

A China já financiou outras infraestruturas no arquipélago, onde Pequim está empenhada numa luta de influência com o Ocidente, tal como noutros pequenos Estados do Pacífico.

Vanuatu tornou-se independente em 1980, depois de ter sido uma colónia gerida conjuntamente pela França e pelo Reino Unido, sob o nome de Novas Hébridas.