PM israelita nomeia antigo conselheiro como novo embaixador nos EUA

Herzog permanecerá, contudo, no cargo até à tomada de posse de Donald Trump como 47.º Presidente norte-americano, a 20 de janeiro de 2025.

Esta informação foi confirmada pelo gabinete do primeiro-ministro no seu perfil oficial nas redes sociais, onde elogiou a experiência de Leiter nos seus diversos "altos cargos no serviço público israelita", incluindo o seu período como diretor-geral adjunto do Ministério da Educação ou como chefe de gabinete de Netanyahu no tempo em que ocupou a pasta das Finanças.

As autoridades israelitas sublinharam que Yehiel Leiter é um "filho dos Estados Unidos", uma vez que nasceu em Scranton, na Pensilvânia, cidade natal do atual Presidente norte-americano, Joe Biden, e que o seu filho, Moshe Yadida, morreu há um ano, em novembro de 2023, "a combater em Gaza".

"Yehiel Leiter é um diplomata de grande talento, um orador eloquente e tem um profundo conhecimento da cultura e da política norte-americanas. Estou convicto de que representará o Estado de Israel da melhor forma possível e desejo-lhe êxito no cargo", afirmou o chefe do Governo israelita.

O próprio Netanyahu anunciou na véspera a extensão do mandato de Herzog - irmão do atual Presidente israelita, Isaac Herzog - como embaixador até 20 de janeiro próximo, data da posse de Donald Trump como novo Presidente dos Estados Unidos, após vencer as eleições de terça-feira, contra a adversária democrata, Kamala Harris, a vice-presidente em exercício.