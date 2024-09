Porta-voz da ONU no Líbano retrata cenário de destruição inimaginável

REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Além das centenas de mortos e feridos, os ataques israelitas dos últimos dias deixaram o país numa situação difícil de imaginar.



O porta-voz da UNIFIL, a força interina da ONU no Líbano, ouvido esta tarde pela jornalista da Antena 1, Rita Fernandes, conta-nos que só quem está no terreno consegue ter uma ideia do que se passa.



Um testemunho no dia em que Israel voltou a atacar alvos do Hezbollah - movimento xiiita libanês apoiado pelo Irão - nos arredores da capital Beirute. Morreram pelo menos 6 pessoas e mais de uma dezena ficaram feridas, só hoje.



Televavive garante que conseguiu eliminar mais um alto responsável do Hezbollah e promete lançar novos ataques nas próximas horas, respondendo ao lançamento de rockets do Hezbollah para o norte de Israel.