PR angolano apresenta proposta para "acordo de paz duradoura" na RDCongo

A informação foi divulgada na página de Facebook da presidência angolana, depois de João Lourenço se ter deslocado hoje à RDCongo, onde se encontrou com o seu homólogo Félix Tshisekedi.

No domingo, o chefe de Estado angolano esteve também no Ruanda, onde assistiu à investidura de Paul Kagamé para um novo mandato de cinco anos e esteve também reunido com o Presidente do Ruanda.

A proposta apresentada por João Lourenço surge na sequência da entrada em vigor do cessar-fogo entre a RDCongo e o Ruanda no passado dia 04 de Agosto, mediado por Angola.

Os dois países têm assim a oportunidade de analisar a proposta para, nos próximos dias em data a acordar entre Angola, RDCongo e o Ruanda, a referida proposta de paz duradoura começar a ser discutida em Luanda ao nível ministerial, segundo a nota da presidência angolana.

A RDCongo acusa o Ruanda de apoiar o movimento rebelde M23, para se apoderar dos recursos minerais do Leste do país, enquanto o grupo armado alega estar a defender uma parte ameaçada da população tutsi que vive na província do Kivu do Norte.