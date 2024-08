Presidente da Bulgária adia eleições legislativas ao vetar membro de novo Governo

As eleições de outubro seriam as sétimas legislativas desde 2021 e, para governar provisoriamente o país, Radev tinha agora recorrido à vice-presidente do Tribunal de Contas, Goritsa Grancharova-Kozhareva, que tinha até hoje como prazo para apresentar a sua equipa.

Contudo, o chefe de Estado recusou-se a assinar a lista do novo executivo, por considerar que não ajuda à estabilidade política antes das próximas eleições.

Num comunicado, a Presidência da República referiu expressamente o nome de Stoyanov, argumentando que, com ele na pasta do Interior, não está garantido o correto decurso do processo eleitoral.

Stoyanov tem sido alvo de críticas devido às suas relações com o deputado Delyan Peevski, que foi sancionado pelos Estados Unidos por alegadas atividades de corrupção, mas o ministro defendeu-se destas acusações classificando-as como um ataque político.

Já hoje, Stoyanov reagiu à recusa do Presidente em aprovar o novo elenco governamental, acusando-o de interferir nas funções do executivo.

Na companhia de Grancharova-Kozhareva, deslocou-se a uma manifestação convocada por polícias junto à sede da Presidência, onde agradeceu aos agentes a sua "reação espontânea" às "tentativas sem precedentes" de Radev de "controlar" o Ministério do Interior, segundo a agência de notícias BTA.

Enquanto se aguarda a renovação política nas próximas legislativas, a Presidência deixou claro que o primeiro-ministro interino continuará a ser Dimitar Glavchev, que já se comprometeu a permanecer no cargo durante o tempo que for necessário, dada a "situação sem precedentes".