Presidente da Indonésia visita China na primeira viagem após tomar posse

Durante a visita, que decorre até domingo, o antigo ministro da Defesa tem previsto um encontro com o Presidente chinês, Xi Jinping, e outros altos funcionários chineses, anunciou o ministério dos Negócios Estrangeiros indonésio.

"A sua viagem é significativa e reflete o compromisso de reforçar a cooperação e a parceria estratégica com a China em vários setores", acrescentou o ministério.

A convite de Xi, Prabowo visita a China pela segunda vez em menos de seis meses, depois de ter visitado a potência asiática em abril passado, na qualidade de presidente eleito, na sequência das eleições indonésias em fevereiro.

Esta foi também a primeira deslocação de Prabowo ao estrangeiro após a sua eleição, tal como acontece agora após a tomada de posse, no que é interpretado como uma declaração de intenções do novo líder indonésio em relação ao principal parceiro comercial.

A Indonésia tem procurado o apoio da China em setores como o dos veículos elétricos, em que o país, que possui as maiores reservas mundiais de níquel, mineral utilizado em baterias elétricas, quer ser uma parte fundamental da cadeia de abastecimento global.

A Indonésia também precisa do apoio financeiro de Pequim para o desenvolvimento da nova capital, Nusantara, que está a ser construída de raiz na ilha do Bornéu para substituir Jacarta.

Prabowo substituiu Joko Widodo, que durante os dois mandatos na Indonésia procurou manter a equidistância em relação à China e aos Estados Unidos, alegando tratar-se de uma política de "interesse nacional".

Prabowo afirmou que manterá a tradicional política indonésia de não-alinhamento. A Indonésia manifestou o desejo, em outubro passado, de aderir ao bloco de economias emergentes BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que, sob a liderança de Pequim e com o apoio de Moscovo, tem vindo a alargar os membros e parcerias.

As forças navais de Jacarta e Moscovo iniciaram, na segunda-feira, os primeiros exercícios navais conjuntos em águas indonésias, no contexto da aproximação diplomática do novo Presidente indonésio à Rússia.

Só depois da China é que Prabowo viaja para os Estados Unidos (11-12 de novembro), onde deverá encontrar-se com o Presidente Joe Biden, antes de se deslocar ao Peru, que acolhe a reunião dos líderes da Apec (14-16 de novembro), e ao Brasil, para a cimeira do G20 (18-19 de novembro). O líder indonésio visita depois o Reino Unido.

Prabowo, um polémico ex-militar de 73 anos, acusado de crimes contra civis em campanhas que liderou em Timor-Leste, conseguiu vencer na sua terceira tentativa, depois de ter falhado nas eleições de 2014 e 2019 perante Widodo, agora seu aliado.