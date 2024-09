Putin estava ao corrente de interferência eleitoral - Casa Branca

"Ele estava ciente das atividades da RT", um meio de comunicação russo cujos funcionários estão a ser acusados ??pela justiça norte-americana por tentativa de interferência eleitoral, disse John Kirby, porta-voz de Conselho de Segurança Nacional da presidência.

A justiça norte-americana acusou dois gestores do canal televisivo russo RT e apreendeu 32 domínios na Internet com ligação ao Governo da Rússia, por tentativa de influenciar as eleições presidenciais de novembro, anunciou hoje o executivo de Washington.

Por seu lado, o Departamento do Tesouro sancionou hoje duas entidades russas e dez pessoas, várias delas jornalistas e diretores do canal RT.

Washington disse que a Rússia continua a ser a principal ameaça às eleições, mesmo enquanto o FBI investiga um `hacking` da campanha do republicano Donald Trump pelo Irão e uma tentativa de violação da campanha dos democratas.

O processo criminal acusa dois elementos da RT (Russia Today), uma entidade de comunicação social financiada pelo Estado russo suspeita de financiar secretamente uma empresa de criação de conteúdos sediada no Tennessee para publicar quase 2.000 vídeos de propaganda russa.

Os arguidos, que continuam ausentes, usaram identidades falsas e a empresa não sabia que estavam a ser usadas pela Rússia.

"O anúncio de hoje destaca até que ponto alguns governos estrangeiros estão a minar as instituições democráticas americanas", segundo o Departamento de Estado, acrescentando: "Mas estes governos estrangeiros também devem saber que não toleraremos que intervenientes estrangeiros malignos interfiram intencionalmente e prejudiquem eleições livres e justas".