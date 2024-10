Pyongyang prepara-se para destruir estradas intercoreanas desativadas

O exército sul-coreano disse ter descoberto que a Coreia do Norte está a preparar as explosões, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

Não se sabe ao certo que partes das estradas a Coreia do Norte vai destruir, acrescentou a agência.

A Coreia do Norte afirmou a 11 de outubro que o Sul enviou "drones" com panfletos de propaganda anti-regime para a capital, Pyongyang, pelo menos três vezes na semana passada, e divulgou fotografias de um dos veículos aéreos não tripulados, captadas à noite.

O exército norte-coreano anunciou agora que ordenou às unidades de artilharia posicionadas ao longo da fronteira com a Coreia do Sul que abram fogo caso detetem novos "drones" do país vizinho.

As unidades de artilharia "nas proximidades da linha de fronteira" receberam uma ordem do alto comando militar a 12 de outubro para "se prepararem totalmente para abrir fogo", lê-se numa nota do porta-voz do Estado-Maior norte-coreano, publicada pela agência de notícias estatal KCNA.

Na semana passada, a Coreia do Norte afirmou que vai bloquear permanentemente a fronteira com o Sul e construir estruturas de defesa na linha da frente para fazer face à "histeria de confronto" das forças sul-coreanas e norte-americanas.

As tensões na península coreana atingiram o ponto mais alto dos últimos anos, com a Coreia do Norte a prosseguir testes de armamento e com o Sul e os Estados Unidos a reforçaram os exercícios militares.

De acordo com a KCNA, a Coreia do Norte testou na semana passada um sistema de artilharia de longo alcance que, segundo observadores, constitui uma ameaça direta para Seul, a capital sul-coreana que fica a apenas uma hora de automóvel da fronteira.