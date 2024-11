Ramos-Horta quer diminuição de pobreza, mais emprego e produtividade

"O desenvolvimento sustentável, o aumento da produtividade e competitividade nacional, bem como a redução da dependência externa, continuam a ser objetivos fundamentais que devemos perseguir incessantemente", afirmou José Ramos-Horta, numa mensagem, divulgada nas redes sociais, por ocasião das celebrações do 49.º aniversário da proclamação unilateral da independência.

As celebrações realizaram-se no enclave de Oecussi, no lado indonésio da ilha de Timor, e contaram com a participação das autoridades timorenses, membros do corpo diplomático, de uma delegação da Indonésia, liderada pelo ministro da Defesa, Sjafrie Sjamsoeddin, em representação do novo Presidente do país, Prabowo Subianto.

"A luta contra a pobreza, a subnutrição materno-infantil e a insegurança alimentar, além da criação de empregos e da melhoria das infraestruturas, são prioridades na nossa agenda", disse o Presidente timorense.

Para o prémio Nobel da Paz, os timorenses devem ser "firmes no esforço" de diversificar a economia e reduzir a dependência "excessiva" dos rendimentos do setor petróleo e do gás, pedindo mais investimento em áreas "economicamente viáveis e produtivas".

José Ramos-Horta considerou também essencial fortalecer a soberania alimentar e "avançar na gestão, conservação, armazenamento e distribuição de água potável", bem como na "drenagem e saneamento básico" para "garantir o tratamento seguro de resíduos urbanos e perigosos".

"Vamos continuar a grande causa nacional de ampliar o acesso gratuito e universal a todos os níveis de ensino, incluindo o pré-primário, secundário e superior", pediu o presidente, salientando que investir na educação e na formação é essencial para fortalecer a administração pública, mas também o combate à corrupção.

Ao nível da saúde, o chefe de Estado salientou que é "imperativo realizar investimentos urgentes em todas as unidades do sistema nacional de saúde" para melhorar a "qualidade, eficácia e eficiência dos serviços prestados".

José Ramos-Horta destacou também que a exploração dos recursos do Greater Sunrise deve ser "realizada em Timor-Leste, em benefício do progresso e do bem-estar do povo timorense".

No âmbito das comemorações do 49.º aniversário da independência, o presidente decretou também, sob proposta do Conselho dos Combatentes da Libertação Nacional, a atribuição de ordens nacionais a antigos combatentes num total de 4.433 pessoas.

O dirigente condecorou também 81 pessoas, nacionais e estrangeiras, com a Ordem de Timor-Leste por contributos para o desenvolvimento, estabilidade e progresso democráticos de Timor-Leste.