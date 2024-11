Relações económicas. China e os Estados Unidos têm de se entender, diz Xi Jinping

Pequim espera que, com Trump no poder, exista uma maior cooperação, entre os dois gigantes mundiais.Entretanto o ainda presidente, Joe Biden, vai falar esta quinta-feira aos norte-americanos quando forem 4 da tarde, hora de Lisboa.O presidente dos Estados Unidos vai quebrar o silêncio sobre o resultado das eleições, e sobre a eleição de Donald Trump para a Casa Branca.Quanto a Kamala Harris, falou ontem à noite, pela primeira vez, sublinhando que não é tempo de baixar os braços, mas sim de arregaçar as mangas.A democrata reconheceu a derrota nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.Num discurso em Washington, perante milhares de apoiantes, a candidata quis marcar a diferença e fez aquilo que Donald Trump não fez em 2020: aceitou os resultados eleitorais. E prometeu uma passagem de testemunho tranquila para a próxima administração.Neste discurso, Kamala Harris quis deixar uma mensagem de esperança, sublinhando que haverá sempre uma luz de esperança no meio da escuridão e que o necessário é continuar a lutar.Em concreto, reforçar a luta em defesa pelos direitos humanos e liberdades fundamentais, disse a candidata derrotada nestas presidenciais.