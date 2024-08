Roménia detém novamente `influencer` misógino Andrew Tate devido a nova investigação

Andrew Tate, 37 anos, e o irmão, Tristan, 36 anos, com dupla nacionalidade britânica e norte-americana, estão detidos por 24 horas para serem interrogados pelo Ministério Público romeno, que executou quatro mandados de busca relacionados com crimes de formação de grupo criminoso organizado, tráfico de menores, relações sexuais com menor e branqueamento de capitais.

Os dois homens confirmaram, através de um comunicado de um porta-voz, uma busca às suas casas ligada a uma nova investigação sobre suspeitas de tráfico humano e branqueamento de capitais.

Ambos já tinham sido detidos em 2022 em Bucareste, tendo sido posteriormente proibidos de sair da Roménia.

São acusados de terem aprisionado mulheres simulando ter sentimentos por elas, antes de as forçarem a produzir filmes pornográficos. Andrew Tate é ainda acusado de duas violações.

Os dois irmãos, que refutam as acusações, são visados por um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades britânicas por indícios similares.

No Reino Unido são ainda acusados de fraude fiscal por receitas de quase 25 milhões de euros provenientes de atividades na internet.

A justiça romena indicou estar disposta a aceitar a extradição, mas apenas após o julgamento na Roménia, o que poderá demorar vários anos.

Nascido nos Estados Unidos, Andrew Tate vive há diversos anos na Roménia, país que disse apreciar pela liberdade e pelo "facto de a corrupção ser acessível a todos".

Banido das redes sociais Instagram e TikTok por comentários misóginos, o antigo praticante de `kickboxing` continua a ser seguido por 9,9 milhões de pessoas na rede social X (ex-Twitter).