Rússia e Coreia do Norte assinaram acordo de defesa mútua

Os dois países unem-se contra a hegemonia norte-americana.





Pyongyang diz ser uma forma de garantir a paz na região, Moscovo não esconde que é uma forma de contrariar a política da Casa Branca.



Pormenores com o jornalista Alexandre David.



O presidente russo também disse que as sanções do Conselho de Segurança das Nações Unidas contra a Coreia do Norte, por causa do programa nuclear que Putin diz serem inspiradas pelos Estados Unidos e aliados, tém de ser analisadas de novo.



Putin disse aos jornalistas que este tratado de parceria global prevê uma assistência mútua em caso de agressão contra uma das duas partes do tratado.