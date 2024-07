Rússia e Coreia do Norte combatem isolamento com futebol feminino

Estes dois jogos, num espaço de quatro dias, tiveram lugar 27 dias depois de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter realizado uma visita à Coreia do Norte, para se encontrar com o seu homólogo norte-coreano, Kim Jong Un.No primeiro jogo, também realizado em Moscovo, a seleção russa feminina foi derrotada pela norte-coreana por 0-3, enquanto na segunda mão a partida terminou com um empate a zero.Desde o início da invasão da Ucrânia, a Rússia entrou em conflito com os órgãos dirigentes do futebol, a UEFA e a FIFA, uma vez que ambos suspenderam as seleções seniores russas de competir nos seus torneios.A seleção feminina foi expulsa do Campeonato Europeu feminino de 2022, disputado na Inglaterra, enquanto a seleção masculina não foi autorizada a participar em nenhum jogo de qualificação para o Campeonato Europeu masculino, que terminou na noite de domingo com uma vitória espanhola.Desde então, a seleção feminina disputou apenas algumas partidas contra adversários como Irão, Botsuana e China, enquanto a masculina teve de suportar um hiato de 25 meses no futebol internacional.Desde que Putin ordenou a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022, a Rússia perdeu o direito de acolher a final da Liga dos Campeões em São Petersburgo e a Supertaça de 2023 em Kazan, enquanto os clubes nacionais foram mantidos afastados das competições da UEFA.