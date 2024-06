Rússia e Vietname querem segurança na Ásia-Pacífico sem blocos fechados

Putin chegou de madrugada a Hanói proveniente da Coreia do Norte, horas depois de ter assinado um tratado com o líder norte-coreano, Kin Jong-un, que prevê a assistência mútua em caso de agressão a um dos países.

"Foi manifestado o interesse mútuo em construir uma arquitetura de segurança fiável e adequada na região da Ásia-Pacífico", afirmou Putin após conversações com o homólogo vietnamita, To Lam.

Tal arquitetura de segurança baseia-se "nos princípios da não utilização da força e da resolução pacífica de litígios, na qual não haverá lugar para blocos político-militares fechados", referiu, citado pela agência russa TASS.

Os Estados Unidos e a NATO definiram o Indo-Pacífico como uma das regiões de grande importância estratégica e têm fortalecido relações e alianças com países da região, incluindo Japão, Coreia do Sul, Filipinas ou Austrália.

Putin disse que discutiu com Lam questões internacionais e que as posições da Rússia e do Vietname "coincidem em grande parte ou são próximas".

Segundo Putin, os dois países defendem os princípios da supremacia do direito internacional, da soberania e da "não ingerência nos assuntos internos de outros Estados".

Defendem igualmente, o desenvolvimento de esforços "nas principais plataformas internacionais, incluindo a ONU e no âmbito do diálogo entre a Rússia e a ASEAN", acrescentou.

O Vietname é um dos 10 membros da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), juntamente com Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Singapura e Tailândia.

Timor-Leste é candidato à adesão à ASEAN.