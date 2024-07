Sabotagem no TGV. Governo francês anuncia uma detenção

As redes de telecomunicações de França sofreram interrupções depois de terem sido atingidas por atos de vandalismo durante a noite. Algumas operadoras de serviços fixos e móveis foram atingidas.

É o Governo francês que o admite, no dia em que também dá a conhecer a detenção de um suspeito de autoria da sabotagem da rede ferroviária de alta velocidade, na passada sexta-feira.



Trata-se de um ativista de extrema-esquerda.



É a primeira detenção conhecida na sequência da investigação aos vários atos de vandalismo que inviabilizaram a utilização do TGV.



O ataque aconteceu horas antes do início da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.