Sem voz. Mulheres proibidas pelos talibã de cantar e de falar ou ler alto em público

Três anos passados da saída das forças ocidentais do Afeganistão e do estabelecimento do regime talibã no poder, surge um novo e rigoroso conjunto de leis sobre vícios e virtudes do regime islâmico, mais uma vez com o foco nas mulheres.

Artigo 13

As novas leis que regulam a vida quotidiana, sobretudo das mulheres, foram promulgadas nesta quarta-feira, depois de serem aprovadas pelo líder supremo Hibatullah Akhundzada, anunciou um porta-voz do Governo.







O documento consiste em mais de 100 páginas onde estão descritos 35 artigos.







Desta forma, o Ministério para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício deixa claro - através do Artigo 13 - que é obrigatório que uma mulher cubra o corpo todo sempre que estiver em público, não deixando uma nesga de pele à vista.





O rosto tem que permanecer também sempre coberto pois é essencial para evitar a tentação e tentar os outros, argumenta o regime.





Sobre as roupas femininas, os talibã definem que não devem ser finas, justas ou curtas, para não revelarem a forma do corpo.





Se estiverem na presença de homens e mulheres não muçulmanos, as afegãs são obrigadas a manterem-se sempre cobertas, para evitar serem corrompidas.





É também fixada a proibição para que as mulheres não olhem para homens com os quais não sejam relacionadas por sangue ou casamento e vice-versa.

Lei proíbe que mulher cante ou leia em voz alta, em público





Uma das medidas mais rigorosas e repressivas é evitar o som público das vozes das mulheres, que inclui atividades como cantar, recitar ou falar ao microfone.







A voz de uma mulher é considerada íntima e, por isso, fica assim proibida de ser ouvida a cantar, recitar ou ler em voz alta, se estiver em público.







"A implementação da lei islâmica e do véu hijab é a nossa linha vermelha. Não podemos negociar com ninguém sobre essas questões", disse o vice-ministro Mohammad Khalid Hanafi, de acordo com o canal afegão Tolo News.



“Inshallah, asseguramos que esta lei islâmica será de grande ajuda na promoção da virtude e na eliminação do vício”, reiterou o porta-voz do ministério, Maulvi Abdul Ghafar Farooq, na quinta-feira, a propósito das novas leis.



Homens sempre com barba





Nos novos regulamentos fica também estabelecido algumas normas restritivas para os homens: eles não podem usar gravata, devem manter as barbas abaixo do comprimento de um punho e não devem pentear o cabelo.





Os motoristas de transportes públicos devem negar a entrada às mulheres que não estejam acompanhadas por um homem.



Além disso, a nova lei exige que a comunicação social se regule pela lei sharia e, portanto, proíbe a publicação de imagens que contenham seres vivos.







Quem não cumprir as regras da moralidade e da lei sharia enfrenta penas que podem ir desde "advertências de punição divina a detenções em prisões, ou ainda qualquer outra punição considerada apropriada", afirmou o Ministério da Justiça taliban.