Serão as mulheres culpadas pelo aumento dos suicídios masculinos na Coreia do Sul? Comentários de um político geram polémica

De acordo com o relatório, "com mais de 1.000 tentativas de suicídio nas pontes do rio Han durante dois anos consecutivos, a ponte Mapo está no topo da lista" publicada no website do Conselho Metropolitano de Seoul, a taxa de suicídios é maior entre os homens e está a aumentar no país. A taxa de suicídio da Coreia do Sul é a mais elevada entre os países ricos da OCDE







Os dados apresentados mostram que, em 2018, 430 pessoas tinham tentado suicidar-se nas 21 pontes que atravessam o rio Han, na capital sul-coreana, incluindo 288 homens (67 por cento), enquanto em 2023, o total de tentativas tinha subido para 1035, incluindo 798 homens (77 por cento).









Kim Ki-duck, membro do Partido Democrático, defende que é necessário melhorar "a sensibilização sobre a igualdade de género e expandir a participação social dos homens" para conseguir minimizar a taxa de suicídio no país. A Coreia do Sul ocupa o 105.º lugar em matéria de igualdade de género, de acordo com o mais recente índice anual do Fórum Económico Mundial







Os comentários do político sul-coreano foram muito criticados no país, tanto por figuras políticas como por especialistas na área da saúde mental e da igualdade de género, que consideraram as suas observações infundadas, misóginas e perigosas para as mulheres.