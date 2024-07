Sobrinho acusa Trump de dizer que é melhor deixar morrer pessoas com problemas

Estas afirmações aparecem no livro de memórias de Fred C. Trump III, que vai ser posto à venda na próxima semana, com o título "All in the Family: The Trumps and How We Got to Be This Way" (Tudo em Família: Os Trump e como nos Tornámos Assim").

O diário New York Times obteve um exemplar das memórias, das quais publica hoje alguns extratos com afirmações de Donald Trump fora de atos oficiais, entre as quais se destaca a referência a pessoas com deficiência, uma vez que o seu sobrinho tem um filho com graves problemas de desenvolvimento intelectual.

Uma vez, Fred Trump organizou uma reunião na Casa Banca com o seu tio e várias pessoas para discutir a forma de ajudar as pessoas com deficiências graves, quando, revela agora, o então presidente (2017-2021) o chamou à parte e lhe disse: "Talvez seja melhor deixar estas pessoas morrer, dada a forma como vivem e todos os gastos" que causam.

Esta não foi a única vez, uma vez que, dois anos depois, quando Fred pediu ao seu tio, presidente dos EUA e milionário, que o ajudasse com o seu filho, uma vez que a fundação que financiava os seus tratamentos estava a ficar sem dinheiro, Donald Trump respondeu-lhe: "Olha, não sei... Nem te reconhece. Talvez seja melhor deixá-lo morrer e mudares-te para a Florida".

O jornal recorda que Fred C. Trump III criticou a irmã Mary por ter publicado em 2020 um livro com intimidades da família Trump, do qual Donald saia muito mal visto, acusando-a mesmo de traição, mas agora, por razões ainda desconhecidas, seguiu o mesmo caminho.