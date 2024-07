Sucessão na Coreia do Norte. Filha de Kim Jong-un preparada para a liderança

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul (NIS, na sigla em inglês) divulgou, esta segunda-feira, um relatório à comissão parlamentar no qual revela que a Coreia do Norte vê Ju-ae como uma forte candidata para suceder o seu pai. A investigação sul-coreana terá sido baseada na avaliação da opinião pública e das aparições públicas da filha do líder do país vizinho.



Ao estudar os possíveis candidatos para suceder Kim, o NIS determinou que Ju-ae está a ser preparada como sucessora do pai, considerando a frequência com que tem aparecido em público e em que tipo de eventos. A mesma entidade revelou que, anteriormente, cerca de 60 por cento das atividades públicas da filha do líder supremo da Coreia do Norte envolviam acompanhar o pai em eventos militares e ligados à economia.



O documento do NIS refere mesmo a palavra “hyangdo”, que se traduz como “guia”, sugerindo que Ju-ae estava a preparar-se e a ser guiada para se tornar a próxima líder do país. A palavra "hyangdo", explicam as autoridades sul-coreanas, significa iluminar o caminho a seguir numa luta revolucionária e é usada para líderes ou para os seus sucessores.



Ainda assim, o NIS disse que ainda há a possibilidade de Kim escolher outra pessoa como próximo na linha de sucessão, já que os outros filhos podem se apresentar. Além disso, a Coreia do Norte ainda não decidiu quem será o sucessor.



Um dos fatores que leva as autoridades a acreditar que a sucessão está a ser preparada é o líder aparentar ter problemas de saúde, pesando 140 quilos e com alto risco de doença cardíaca. O NIS refere ainda que há suspeitas de que Kim Jong-Un tenha quadros de pressão alta e diabetes desde os 30 anos de idade.



A investigação foi mais longe e refere que há provas de que Kim está a procurar substâncias medicinais alternativas, o que levou à especulação de que poderia ter doenças difíceis de tratar usando medicamentos comuns.