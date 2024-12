 Suposto terrorista abatido em aldeia de Cabo Delgado

O incidente aconteceu por volta das 01:00 de quarta-feira (23:00 de terça-feira em Lisboa) no bairro Maimio, em Ngangolo, distrito de Nangade, a mais de 400 quilómetros da cidade de Pemba, quando alegados terroristas caíram na emboscada da denominada força conjunta, composta pela polícia moçambicana, a chamada Força Local, as Forças Armadas de Defesa de Moçambique e a Força Bilateral da Tanzânia.

"Todos nós vimos, até a população, quando um corpo estava estatelado no chão, no bairro Maimio. Usava roupa igual à da força do Governo, só para confundir as pessoas", disse um membro da Força Local, sob anonimato.

No total eram quatro insurgentes, alegados cabecilhas do grupo terrorista que opera em Cabo Delgado, mas outros três escaparam, tendo a força conjunta recuperado algum material bélico.

"Sim, aconteceu. Aprendemos junto do terrorista uma arma do tipo AK47, carregadores", acrescentou o membro da Força Local.

A situação motivou a saída da população de Ngangolo para parte incerta.

"O meu tio chegou de madrugada aqui na vila de Nangade, fugiu do terror", disse uma fonte a partir de Nangade.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo fundamentalista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que têm apoiado Moçambique no combate aos rebeldes.