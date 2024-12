Tbilisi. Quarto dia de protesto nas ruas da capital da Geórgia

Em Tblissi, na capital da Geórgia, os manifestantes apontam lasers às forças de segurança, que respondem com jatos de água, mostram as imagens que chegam em direto das agências internacionais.



Nos ultimos dias milhares de pessoas têm saído à rua para contestar a decisão do primeiro-ministro de suspender as negociações de adesão à União Europeia durante os próximos quatro anos.



A presidente do país garante que não deixará o cargo quando terminar o mandato, no próximo mês e diz que a eleição de 26 de outubro, que deu a vitória ao partido Sonho Georgiano, foi fraudulenta.