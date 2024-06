Tempestade Beryl deverá tornar-se furacão antes de chegar às Caraíbas

O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, com sede em Miami, prevê que seja formado um grande furacão de categoria três ou superior, com ventos de pelo menos 178 quilómetros por hora (km/h).

Os alertas de furacões estão em vigor para Barbados, Santa Lúcia, Granada e São Vicente e Granadinas, tendo sido emitido um alerta de tempestade tropical para Martinica e Tinidad e Tobago.

Hoje, o temporal Beryl estava a cerca de 1.320 quilómetros a sudeste de Barbados, com ventos máximos de 100 km/h, deslocando-se para oeste a 37 km/h.

Beryl é a segunda tempestade nomeada no que se prevê ser uma movimentada temporada de furacões, que decorre de 01 de junho a 30 de novembro no Atlântico.

No início deste mês, a tempestade tropical Alberto atingiu a costa do nordeste do México com fortes chuvas que resultaram em quatro mortes