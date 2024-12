Tensão dispara na Península Coreana. Presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial

O presidente sul-coreano anunciou esta quinta-feira a implementação da lei marcial. Yoon Suk Yeol acusa o principal partido da oposição no país de simpatizar com o regime da Coreia do Norte e de levar a cabo ações contra o Estado.

(em atualização)



"Para salvaguardar uma Coreia do Sul liberal das ameaças colocadas pelas forças comunistas da Coreia do Norte e eliminar elementos contra o Estado, declaro a lei marcial de emergência", anunciou o chefe de Estado sul-coreano, em declaração ao país transmitida pelas televisões.



Yoon não especificou as medidas a adotar ao abrigo da lei marcial.