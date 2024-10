Timor-Leste e Indonésia reforçam cooperação

"Trabalhando em conjunto é possível alcançar as nossas respetivas prioridades de desenvolvimento de forma mais eficaz e inclusiva", afirmou o ministro do Planeamento e Investimento Estratégico timorense, citado pelo executivo na informação disponibilizada na página oficial.

O acordo foi assinado quinta-feira em Jacarta, entre Gastão de Sousa, e o ministro do Planeamento do Desenvolvimento Nacional indonésio, Suharso Monoarfa.

"Esperamos que, através da cooperação em matéria de infraestruturas, energia limpa, desenvolvimento sustentável e vários outros setores, possamos criar um impacto real, que será sentido pelas populações em ambos os países", salientou Gastão de Sousa.

No âmbito do memorando, os dois países acordaram também promover o "intercâmbio de informações e boas práticas" com o objetivo de "facilitar a implementação de projetos comuns nos setores dos transportes, educação e formação profissional, comércio e mitigação das alterações climáticas.

Suharso Monoarfa afirmou, por seu lado, que o memorando de entendimento assinado estabelece uma "base sólida para a cooperação estratégica" para apoiar a concretização das prioridades e dos objetivos de desenvolvimento dos dois países.

O responsável indonésio considerou que "o acordo cria oportunidades para a colaboração em vários setores, através de iniciativas como o intercâmbio de informações, a partilha de melhores práticas, o reforço de capacidades, a cooperação técnica e a investigação".