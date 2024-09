Timor-Leste. Ramos-Horta estranha ausência de Luís Montenegro nas celebrações da independência

Foto: Paulo Novais - Lusa

O presidente timorense estranha que Portugal participe nas cerimónias com a presença de um secretário de Estado. Declarações numa entrevista que concedeu à enviada da Antena 1, Ana Isabel Costa, no âmbito das comemorações do início do fim da ocupação indonésia do território.



Ramos Horta recorda o contributo que o país deu para a realização do referendo em 1999. É com ironia que justifica a ausência do primeiro-ministro ou de um ministro do governo português ao afirmar "ainda por cima agosto e em Portugal (está) tudo parado (...) talvez teria havido poucos ministros disponíveis (...) porque entraram de férias e bem merecem".