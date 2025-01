Trump viaja hoje para Washington para segunda posse com Presidente dos EUA

Os Trump vão partir de Palm Beach (Flórida), que foi sua residência nos últimos quatro anos, num voo que aterrará na capital federal norte-americana por volta das 18:30 locais (23:30 em Lisboa).

Do aeroporto seguirão para o clube de golfe que Trump possui na Virgínia, nos arredores de Washington, onde terá lugar uma receção privada com um discurso do Presidente eleito seguido de fogo de artifício.

O casal Trump passará a noite na Blair House, a casa de hóspedes da Casa Branca.

Paralelamente aos eventos de Trump, o vice-Presidente eleito JD Vance e os membros do futuro gabinete terão o seu próprio jantar de gala de receção na Galeria Nacional de Arte em Washington.

No domingo, Trump tomará o pequeno-almoço na Blair House com os senadores do seu partido e, ao meio-dia, depositará uma coroa de flores no Cemitério Nacional de Arlington.

À tarde, Trump e Vance farão um comício para os seus apoiantes no Capital One Arena, casa de 20.000 lugares dos Washington Wizards da NBA.

Após o comício e antes de regressar à Blair House para passar a noite, Trump participará num jantar no qual também deverá discursar.

Na segunda-feira, 20 de janeiro, dia da sua tomada de posse, Trump começará o dia com uma cerimónia religiosa numa igreja perto da Casa Branca.

De seguida, visitará o Presidente cessante Joe Biden na Casa Branca. Biden recebê-lo-á num dos pórticos da residência presidencial e depois tomarão chá antes de se dirigirem juntos para o Capitólio.

Devido às baixas temperaturas previstas para Washington na segunda-feira, entre -4 e -12 graus Celsius devido a um vórtice polar, foi decidido na sexta-feira que a cerimónia de tomada de posse será transferida da escadaria do Capitólio para o interior do Capitólio.

Será a segunda vez que tal acontece, depois da tomada de posse de Ronald Reagan em 1985, após ter sido reeleito, também devido ao frio que afetou a cidade.

Trump prestará juramento por volta do meio-dia, ato a que se seguirá o seu discurso de tomada de posse como presidente.

O novo presidente passará as suas primeiras horas de mandato no Congresso, uma altura que é utilizada para que a Casa Branca que sai e a que entra se desloquem em tempo recorde.

Trump mudar-se-á para a residência presidencial pouco antes das 17:00 locais (22:00 em Lisboa) e espera-se que depois assine as primeiras ordens executivas com as suas primeiras medidas antes de ir aos típicos bailes de gala com a primeira-dama à noite.