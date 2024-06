Turquia insta Pequim a proteger direitos da minoria uigur

Hakan Fidan fez as declarações sobre a minoria uigur, segundo uma fonte oficial citada pela agência AP, no final de uma visita de três dias à China, onde se reuniu com o seu homólogo chinês, Wang Yi, o vice-presidente Han Zheng e outros altos responsáveis.

O chefe da diplomacia turca deslocou-se às cidades de Urumqi e Kashgar, na província de Xinjiang, tornando-se o primeiro responsável turco a deslocar-se à região desde a visita do Presidente Recep Tayyip Erdogan, em 2012.

A Turquia tem laços culturais e étnicos com os uigures e muitos membros da comunidade que fogem das violações dos direitos humanos na região e encontram refúgio em território turco.

A China é acusada de enviar mais de um milhão de uigures e outras minorias maioritariamente muçulmanas para prisões e campos de detenção. Pequim nega a existência de violações dos direitos humanos e afirma que os centros se destinam à formação profissional.

O governo turco, que em tempos criticou veementemente o tratamento dado pela China aos uigures, moderou as suas críticas à medida que foi desenvolvendo relações económicas mais fortes com Pequim.

Segundo a mesma fonte citada pela AP, Fidan transmitiu às autoridades chinesas, durante as reuniões, que a Turquia respeita a soberania e a integridade territorial da China, mas acrescentou que o povo turco e o mundo islâmico têm "sensibilidades" relativamente à proteção dos direitos culturais dos uigures.

Fidan transmitiu a mensagem de que o fim das preocupações "seria de grande benefício para todos", segundo a mesma fonte, que transmitiu as informações sob anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente sobre o assunto.

A China é o terceiro maior parceiro comercial da Turquia, estando Ancara a tentar reduzir o desequilíbrio comercial a favor da China, instando-a a importar mais produtos agrícolas turcos, a aumentar os investimentos e a motivar mais turistas chineses a visitar o país.