UE pede transição "pacífica" no Bangladesh após renúncia da primeira-ministra

O alto representante da União para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, pediu "calma e contenção" a todas as partes envolvidas no processo eleitoral no Bangladesh.

"É essencial assegurar uma transição pacífica para um Governo democraticamente eleito, em total respeito pelos direitos humanos e princípios democráticos", acrescentou o chefe da diplomacia europeia na rede social X.

"A responsabilização pelas violações dos direitos humanos é crucial", completou.

O chefe do exército do Bangladesh confirmou hoje a renúncia da primeira-ministra Sheikh Hasina, que entretanto saiu do país, e anunciou a formação de um governo interino, após semanas de violência nas ruas, marcadas por centenas de mortos.

"Será formado um governo provisório e através deste governo serão realizadas todas as atividades do país", declarou Waker-Uz-Zaman, numa declaração oficial transmitida em direto pela televisão bengali.

Zaman apelou ao fim da violência e disse que a formação do governo provisório será agora discutida com o Presidente do país, Shahabuddin Chuppu, garantindo que "os assassinos" e os responsáveis pelas "injustiças" cometidas contra os estudantes durante os protestos serão levados à justiça.

"Por favor, continuem a confiar no exército. Assumo toda a responsabilidade por salvar as vidas e as propriedades", acrescentou.

A declaração foi feita minutos depois de a agência noticiosa local Prothom Alo ter noticiado que Hasina tinha deixado o país num helicóptero militar às 14:30 locais (09:30 em Lisboa), acompanhada pela sua irmã mais nova, Sheikh Rehana, com destino à Índia.

Milhares de pessoas reuniram-se hoje em frente à residência oficial da primeira-ministra em Daca. Depois de a notícia da sua partida se ter tornado pública, muitas delas invadiram o edifício, de acordo com as imagens divulgadas pelos canais de televisão bengalis.

O Canal 24 do Bangladesh mostrou imagens de dezenas de pessoas na residência oficial, Ganabhaban, a transportar mobiliário, frigoríficos e até loiça, num clima de vitória.

Muitos deles pararam para acenar às câmaras de televisão, de braços erguidos, após meses de protestos.

Os manifestantes saíram à rua apesar do recolher obrigatório decretado pelo Governo na noite passada, em resposta a mais um dia de violência devido aos protestos estudantis que começaram pacificamente há cinco semanas, mas que se tornaram violentos devido a queixas de repressão policial pesada.

Cerca de 300 pessoas, na sua maioria estudantes e civis, foram mortas durante os violentos confrontos que mergulharam o Bangladesh num clima de caos.

Os protestos dos estudantes começaram por exigir o fim das quotas no emprego público, que consideram discriminatórias num dos países mais pobres do mundo, mas acabaram por exigir a demissão de Hasina e do seu governo após a morte dos manifestantes.

Hasina assumiu o poder em janeiro para um quarto mandato consecutivo, depois de ter ganho umas eleições que foram boicotadas pela oposição.