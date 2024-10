Universidades asiáticas ganham terreno às europeias

A tendência é especialmente visível nas universidades da Europa Ocidental, embora a britânica Oxford se mantenha no topo do "ranking" pelo nono ano consecutivo.

O diretor da THE, Phil Baty, alertou que, em geral, as universidades europeias estão a perder terreno para as asiáticas, especialmente as da China, do Japão e da Coreia do Sul.



"As universidades europeias não devem ter dúvidas de que a concorrência no 'ranking' está a aumentar de ano para ano e que esta vem da Ásia, com as universidades da China continental e da Coreia do Sul, em particular, a subirem rapidamente na tabela", explicou Baty, em comunicado.



O responsável sublinhou que todos os anos participam cada vez mais universidades e recomendou que as universidades europeias redobrem esforços "se quiserem manter a posição nos escalões superiores da nossa classificação".



Europeias faem pela vida

O Massachusetts Institute of Technology (MIT) e a Universidade de Stanford, ambas nos Estados Unidos, ocupam o segundo e o terceiro lugares, respetivamente, indicou a publicação britânica.

Nenhuma instituição de ensino superior portuguesa surge entre as 200 melhores.

O Reino Unido e os Estados Unidos completam o resto do top 10, embora a Ásia, pelo segundo ano consecutivo, seja o continente que contribui com mais universidades para a lista, honra que costumava caber à Europa.

Entre as 211 universidades que entraram na lista da THE pela primeira vez desde 2021, 60% são asiáticas, de acordo com a análise.

O estudo indica, por exemplo, que oito das 12 universidades holandesas avaliadas perderam os lugares entre as 200 melhores e o país já não tem nenhuma entre as 50 melhores, enquanto entre as 50 universidades francesas, 19 regrediram e 10 registaram a pior classificação de sempre.

Na 21.ª edição, o Global University Ranking 2025 inclui 2.092 centros - mais 9,7% - de 115 países e regiões, avaliados de acordo com 18 indicadores em áreas como o ensino, a investigação, a transferência de conhecimentos e a internacionalização, assinalou o comunicado de imprensa.