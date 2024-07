Ursula von der Leyen reeleita presidente da Comissão Europeia

Em conferência de imprensa, a presidente da Comissão Europeia fez questão de agradecer ao Parlamento Europeu o "resultado muito melhor" do que na eleição de 2019. "Não posso começar sem expressar o quanto estou grata pela confiança da maioria do Parlamento Europeu, com 401 votos a favor. Lembram-se da última vez, em que houve oito votos acima da maioria necessária, mas desta vez o resultado foi muito melhor".



De acordo com Ursula von der Leyen, este resultado "envia uma forte mensagem de confiança", agora o momento é para escolher a nova "equipa de comissários para os próximos cinco anos". Nas próximas semanas os líderes da UE vão receber de von der Leyen um pedido: proponham os nomes de um homem e de uma mulher como candidatos, tal como em 2019, "sendo que a única exceção, tal como da última vez, é quando há um comissário em exercício nesse Estado". A escolha da equipa de comissários vai começar em meados de agosto com as entrevistas aos candidatos.







Nestas declarações aos jornalistas, após a reeleição, a presidente da Comissão Europeia sublinha a meta da União Europeia para em 2035 acabar com as emissões de CO2. Ursula von der Leyen,acrescenta que a UE vai fazer uma alteração específica no que diz respeito à política automóvel para permitir combustíveis verdes.





A reeleição de von der Leyen acontece depois de António Costa estar nomeado para o Conselho Europeu e Kaja Kallas à frente da diplomacia europeia.

A recondução no cargo já foi saudada por António Costa, nas redes sociais. O presidente eleito do Conselho Europeu considera que a votação expressiva "é uma boa notícia" para a União Europeia (UE).



"Muitos parabéns a Ursula von der Leyen pela sua reeleição no Parlamento Europeu, com base numa maioria muito abrangente. É uma boa notícia para a Europa e para os europeus", escreveu António Costa na rede social X (antigo Twitter).







Toutes mes félicitations à @vonderleyen pour sa réélection au @Europarl_EN, basée sur une majorité très large.



C'est une bonne nouvelle pour l'#Europe et les Européens.



Ce sera un plaisir de travailler ensemble en équipe pour l'Europe. pic.twitter.com/JXvPDHQWel — António Costa (@antoniolscosta) July 18, 2024



A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola também já deu os parabéns "pela sua merecida reeleição". Uma reeleição para dirigir a Comissão Europeia que, sublinha Metsola, "é (um) testemunho da sua forte liderança e valores inabaláveis ​​em tempos difíceis. A Europa permanece forte e está pronta."