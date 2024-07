Vance aceita candidatura republicana a vice-presidente dos EUA

Vance, de 39 anos e no primeiro mandato como senador, apresentou-se na quarta-feira ao país na Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, onde explicou como passou de um forte crítico de Donald Trump a um dos maiores apoiantes.

"Aceito oficialmente a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos da América", disse Vance, dirigindo-se a Trump, que o aplaudiu de pé.

Sob o olhar atento do ex-presidente, o político, relativamente desconhecido do público, partilhou com os norte-americanos a sua história de sucesso, desde a infância difícil numa família pobre, com a mãe viciada em drogas e o pai ausente, até se tornar senador em 2022.

"Esta noite é uma noite de esperança. Uma celebração do que a América já foi, com a graça de Deus, e do que em breve será novamente", disse o senador, na abertura do discurso, depois de ser apresentado no palco pela mulher, Usha Vance, filha de imigrantes indianos e que conheceu o marido na Faculdade de Direito de Yale, que ambos frequentavam.

Aplaudido por uma multidão animada que repetia o seu nome, Vance pediu "unidade para vencer" as eleições e admitiu nunca ter imaginado estar nesta posição.