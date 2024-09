Vencedor das presidenciais oficialmente empossado no Sri Lanka

"O sonho que carregámos durante séculos tornou-se finalmente realidade", escreveu Dissanayaka, de 55 anos, na rede social X (antigo Twitter) no domingo à noite, depois de declarado vencedor das eleições presidenciais.

"Juntos, estamos prontos para reescrever a história do Sri Lanka", acrescentou o líder da Frente Popular de Libertação (esquerda).

De acordo com os resultados oficiais, Anura Kumara Dissanayaka obteve 42,3% dos votos, à frente do líder da oposição no parlamento, Sajith Premadasa (32,7%) e do atual Presidente cingalês, Ranil Wickremesinghe (17,2%).

A Frente Popular de Libertação esteve na origem de duas rebeliões mortíferas nos anos de 1970 e 1980, mas desde então Anura Kumara Dissanayaka renunciou desde e converteu-se, em grande medida, à economia de mercado.

Conquistou um amplo apoio popular ao denunciar, ao longo da campanha, as "elites corruptas" que considerou responsáveis pelo colapso financeiro de 2022, e ao comprometer-se a reduzir os impostos sobre os bens essenciais.

Nesse ano, o Sri Lanka viveu a pior crise económica da história do país, o que levou à queda do antigo presidente Gotabaya Rajapaksa, expulso do palácio por manifestantes zangados com a inflação e a escassez.