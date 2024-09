Venezuela. Seis estrangeiros detidos por "conspiração"

Os detidos são três norte-americanos, dois espanhóis e um checo. São acusados de elaborar um plano que pretendia gerar violência e desestabilizar o país.



As autoridades venezuelanas anunciaram também a apreensão de 400 armas provenientes dos Estados Unidos. Dizem que iam ser utilizadas em atos terroristas.



Os Estados Unidos rejeitam as acusações de "conspiração". Washington nega qualquer envolvimento. Espanha também já emitiu um comunicado no mesmo sentido.



As detenções ocorrem num contexto de maior tensão entre a Venezuela e os EUA e a Espanha, onde está exilado o líder da oposição na Venezeula Edmundo González.