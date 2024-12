Wall Street fecha sem rumo mas com recorde do Nasdaq graças à IA

À valorização do índice tecnológico em 1,25% juntou-se a do alargado S&P500 em 0,38%, enquanto, pelo contrário, o seletivo Dow Jones Industrial Average perdeu 0,25%.

O novo máximo do Nasdaq ficou a dever-se, "em grande parte, ao desempenho dos valores dos semicondutores" e graças a "um sentimento de esperança para a IA", comentou Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à AFP.

Daqueles valores, destacou-se a Broadcom, com uma apreciação de 11,21%.

Na base continuam a estar os resultados apresentados e as declarações do diretor-geral, Hock Tan, que vê uma "oportunidade massiva" para a sua empresa no desenvolvimento da IA.

Segundo Sarhan, o otimismo bolsista assentou igualmente no anúncio feito pela sociedade japonesa de investimento na tecnologia SoftBank.

Esta vai investir 100 mil milhões de dólares nos EUA nos próximos quatro anos, como o seu presidente Masayoshi Son anunciou ao lado de Donald Trump.

Mas Sarhan mencionou ainda que "o fim do ano tem tendência a favorecer uma tendência altista no mercado".