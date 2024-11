Zelensky em Budapeste na 5.ª feira para cimeira Comunidade Política Europeia

"Estarei em Budapeste para participar na reunião da Comunidade Política Europeia, a convite do primeiro-ministro [húngaro], Viktor Orbán, e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel", disse Volodymyr Zelensky numa mensagem na rede social Telegram e entretanto confirmada à Lusa por fontes comunitárias.

A Comunidade Política Europeia foi precisamente criada em 2022 após a invasão russa da Ucrânia e, também desde então, Viktor Orbán tem sido um dos principais céticos sobre o apoio da UE a Kiev.

Com a Hungria a assumir de momento a presidência rotativa do Conselho da UE, desde julho, o controverso chefe de governo húngaro já gerou contestação no bloco comunitário por se ter deslocado, logo no início do semestre, a Moscovo para se encontrar com o Presidente russo, Vladimir Putin, sem consultar os seus homólogos europeus.

Mais recentemente, Viktor Orbán foi criticado em Bruxelas por ter visitado a Geórgia, onde se congratulou com a vitória nas eleições legislativas do partido conservador no poder, acusado de tendências pró-russas, apesar das "irregularidades" eleitorais relatadas por Bruxelas e Washington.

A cimeira da Comunidade Política Europeia - e o Conselho Europeu informal, que decorre entre quinta-feira à noite e sexta-feira à tarde apenas com os chefes de Governo e de Estado da UE - surgem também depois de o republicano Donald Trump ter sido eleito na terça-feira o 47.º Presidente dos Estados Unidos.

Espera-se que, em Budapeste, o Presidente da Ucrânia se reúna com líderes europeus e assine uma série de acordos bilaterais, quando em Kiev surgem receios sobre o apoio de Washington com a nova administração Trump.

Em recentes declarações, o republicano disse que poderia impor a paz na Ucrânia em "24 horas", sem concretizar, e criticou a dimensão da ajuda dada a Kiev para resistir à invasão russa, elogiando ainda Vladimir Putin.

Tanto na Europa como na Ucrânia, teme-se que Donald Trump obrigue Kiev a negociar com Moscovo em condições muito desfavoráveis.

Ainda hoje, Volodymyr Zelensky felicitou o candidato presidencial republicano norte-americano, Donald Trump, pela sua "impressionante vitória" eleitoral e expressou a esperança de trabalhar com ele para a paz.

O republicano Donald Trump foi eleito o 47º Presidente dos Estados Unidos tendo já conquistado mais do que os 270 votos do colégio eleitoral necessários, quando ainda decorre o apuramento dos resultados. Trump segue também à frente da adversária democrata Kamala Harris no voto popular, com 51,1% contra 47,4% dos votos contados.

O Partido Republicano recuperou ainda o Senado ao ultrapassar a fasquia de 51 eleitos, enquanto na Câmara dos Representantes segue igualmente na frente no apuramento com 201 mandatos, a apenas 17 da maioria.

A Comunidade Política Europeia é uma plataforma de coordenação para debates sobre o futuro da Europa e já vai na quinta cimeira, que desta vez será dedicada aos temas das migrações e da segurança económica, embora também dominada pelas mudanças políticas nos Estados Unidos.