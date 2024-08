Diogo Ribeiro critica organização dos Jogos

”, reforçou.O nadador português, campeão mundial em título, falhou o apuramento para as meias-finais dos 100 metros mariposa dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao conseguir apenas o 20.º melhor tempo das eliminatórias.”, avaliou.Aos 19 anos, Ribeiro viveu o sonho de qualquer atleta, mas aquilo que encontrou na capital francesa parece tê-lo surpreendido.”, notouO jovem, uma das figuras atuais do desporto português, assumiu não ter ficado fã da Aldeia Olímpica.”, pontuou.No entanto, houve mais pormenores que desagradaram o também campeão mundial dos 50 mariposa – distância não olímpica -, nomeadamente a piscina de La Défense Arena.”, disse, revisitando a polémica sobre a menor altura da piscina destes Jogos.Apesar de ter adorado o público, pois para si quanto mais gente mais garra sente “em vez de pressão”, Ribeiro também ficou descontente com a ordem das provas.“Estas provas parece que foram uma armadilha. Normalmente, eu tenho sempre mariposa primeiro, então trabalho sempre a mariposa e parece que quando trabalho para a mariposa, o crawl [livres] e a mariposa saem bem, porque a mariposa mete-me muito em cima da água, a anca. E, agora, treinei crawl e ontem [quinta-feira] comecei a treinar a mariposa”, revelou.Ribeiro fechou hoje a sua estreia olímpica com o 20.º tempo das eliminatórias dos 100 mariposa em Paris2024, onde foi 16.º nos 50 metros livres (meias-finais) e 28.º nos 100.